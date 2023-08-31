В Кривошеинском районе заготовили 80% кормов от плана

Также в районе продолжают убирать зерновые и готовят зябь под урожай следующего года Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Кривошеинском районе Томской области хорошими темпами идет заготовка кормов для крупного рогатого скота. По информации пресс-службы администрации региона, заготовка превышает показатели прошлого года. Губернатор Владимир Мазур в ходе рабочей поездки в район побывал на одном из крупнейших сельхозпредприятий области «Белосток» и провел отраслевое совещание.

«Сегодня с полей Кривошеинского района убрано 25,7 центнеров кормовых культур на одну условную голову КРС», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области и добавили, что это на два центнера больше, чем за тот же период прошлого года.

Также в районе продолжают убирать зерновые и готовят зябь под урожай следующего года.

Напомним, что в сентябре в селе Красный Яр Кривошеинского района откроется новая амбулатория.