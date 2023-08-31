Томичам рассказали, как выбрать ребенку букет на 1 сентября

Сотрудники цветочных магазинов дали советы, какой букет больше подойдет на 1 сентября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уже завтра томские школы распахнут свои двери для учеников. Несмотря на тенденцию отказа от большого количества букетов в пользу общего от всего класса, для многих красивый букет - неотъемлемый атрибут Дня знаний. Как выбрать букет для школьника на 1 сентября, выяснял Tomsk.mk.ru.

Сотрудница крупной цветочной сети Олеся рассказала изданию, что букет для школьника лучше выбирать минималистичный. По ее словам, сейчас также есть тренд на естественность. Поэтому на День знаний учителю можно подарить крупный подсолнух с веточкой хризантемы или монобукет из гербер.

А Мария, которая работает в небольшом цветочном магазине, считает, что не стоит дарить учителю букет от каждого ученика. По ее мнению, учителю просто некогда будет ухаживать за таким количеством цветов, и они быстро погибнут. Деньги, запланированные на букеты, лучше перевести на благотворительность, а учителю подарить один общий букет из осенних цветов – георгинов или астр.

Не покупать на 1 сентября розы посоветовала консультант большой цветочной лавки Софья. По ее мнению, лучше выбирать букеты из хризантем или альстрометрий. Чтобы букет был ярким, нужно отдавать предпочтение темно-зеленым, красным и желтым цветам.