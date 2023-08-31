Новая амбулатория в Красном Яре Томской области откроется в сентябре

Строительство амбулатории завершилось неделю назад Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В селе Красный Яр Кривошеинского района Томской области совсем скоро откроется новая врачебная амбулатория. Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, учреждение начнет принимать пациентов уже в сентябре, а готовность к открытию проверил губернатор Владимир Мазур в ходе визита в район.

«Сейчас в амбулатории идет монтаж оборудования и медицинской техники», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

В новом здании площадью 300 квадратных метров буду работать кабинеты педиатра, терапевта, стоматолога, физиопроцедур, процедурный, смотровой, прививочный, а также палата дневного стационара.

После визита в медучреждение губернатор поручил установить здесь систему водоочистки и обеспечить районную больницу детским стоматологом.

Напомним, что 1 сентября в Томске начнется ремонт поликлиники №1.