«Осторожно, вши!»: томичей предупредили о риске заражения педикулезом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В начале осени, как правило, фиксируют увеличение случаев заражения педикулезом. В связи с повышенным риском распространения вшей в школах в начале учебного года проводят осмотры детей, от которых зачастую паразиты переходят к взрослым. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«С начала года в Томской области зарегистрировано 334 случая педикулеза из них 77% приходится на детей до 17 лет. В прошлом году было зарегистрировано 796 случаев педикулеза», - рассказали в пресс-службе.

Чаще всего вшей выявляли у жителей Колпашевского, Асиновского, Парабельского, Верхнекетского районов, а также города Кедровый.

В целях профилактики специалисты порекомендовали осматривать головы детей каждые 5-7 дней, не носить одежду и заколки другого человека, не хранить вещи в общих шкафах и соблюдать правила гигиены.

Читайте также В Томске последний день лета будет жарким и без дождя