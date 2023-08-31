МТС Банк улучшил условия по вкладу до 11,3% годовых и ипотеки с господдержкой в Новосибирской области

МТС Банк повысил ставки по универсальному вкладу-конструктору и улучшил условия предоставления ипотечных кредитов с господдержкой. Новые условия по продуктам продиктованы стремлением МТС Банка к предоставлению максимально комфортных для клиентов предложений, соответствующих рыночным трендам.

Максимальная доходность по «МТС Вкладу» теперь составляет 11,3% годовых при открытии на три месяца и ежемесячной капитализации процентов. Клиент имеет возможность получить проценты в день открытия вклада. Для граждан пенсионного возраста и премиальных клиентов банк предусмотрел надбавку в размере 0,2 п.п. к базовой ставке.

Финальная доходность зависит от срока размещения и способа выплаты процентов, а также от надбавки к процентной ставке для отдельных категорий клиентов. Минимальная сумма вклада составляет 10 тысяч рублей.

Оформить вклад-конструктор можно любым удобным способом: в офисе, на сайте или в мобильном приложении МТС Банка.

В рамках изменения рыночных трендов МТС Банк также улучшил условия по ипотечным программам с господдержкой. Ставки снижены в диапазоне 0,2 − 0,5 процентных пункта.

«Ипотека с господдержкой»: ставка снижена на 0,2 п.п. и составляет теперь 7,3% годовых. Первоначальный взнос − 15% от стоимости квартиры. Максимальная сумма кредита для клиентов из Новосибирской области − 6 млн рублей. Ипотечный кредит можно взять на срок до 25 лет.

«Семейная ипотека»: снижение составило 0,3 п.п. до 4,9% годовых. Максимальная сумма кредита для клиентов в Новосибирской области − 6 млн рублей. Банк выдает кредит сроком до 30 лет.

«Ипотека для IT»: в рамках специальной программы для IT-специалистов ипотечные кредиты выдаются под 4,5% годовых. Банк снизил ставку на 0,5 п.п. Максимальная сумма кредита составляет 18 млн рублей на срок до 30 лет.

С подробной информацией о вкладе-конструкторе и программах ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте МТС Банка.