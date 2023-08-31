Спасатели рассказали, как вызволяли упавшего в погреб томича в лесополосе

Фото: ОГБУ «ТО ПСС»

Накануне, 30 августа, в 13:06 в ОГБУ «ТО ПСС» поступило сообщение от молодого человека, который случайно услышал стоны в лесополосе. Очевидец пошел на звуки и обнаружил человека, упавшего в заброшенный погреб. Прибывшие на место спасатели поначалу не могли использовать носилки, поскольку у пострадавшего оказались сломанными ноги.

Фото: ОГБУ «ТО ПСС»

«Сотрудники СМП диагностировали перелом бедра и применили обезболивающие препараты, чтобы облегчить пострадавшему перенос операции по спасению из погреба», - сообщает пресс-служба Томском поисково-спасательной службы.

На носилки мужчину уложили только после того, как подействовало обезболивающее. Эвакуированного передали врачам скорой помощи.

Фото: ОГБУ «ТО ПСС»

Уточняется, что упавший в погреб мужчина пробыл в ловушке 2 дня, не имея возможности выбраться самостоятельно.

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