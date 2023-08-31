В Северском зоопарке умер 17-летний амурский тигр

Фото: Северский зоопарк

В Томской области в городе Северск умер 17-летний амурский тигр по кличке Лотос. Он жил в зоопарке с 2006 года, сообщают на сайте зоопарка.

"8 августа не стало нашего Лотоса. Чистокровного амурского тигра. Он поселился в Северском зоопарке в далеком 2006 г. совсем юным котенком, в возрасте 3 месяцев", - говорится в сообщении.

Администрация зоопарка уточнила, что тигр умер от старости. Также добавила, что Лотос не оставил потомства.

"Увы, но у всех живых существ нашей Планеты есть периоды детства, взросления, расцвета сил и старения. В дикой природе продолжительность жизни тигров обычно не превышает 10 лет, поскольку законы джунглей суровы даже для крупных хищников. Лотос прожил более 17 лет", - подытожили в зоопарке.