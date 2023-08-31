Стал известен список адресов, где 31 августа в Томске и в Томском районе выключат свет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске и в Томском районе сегодня, 31 августа, выключат свет на нескольких улицах. Горсети будут проводить работы, сообщается на их сайте.

Электричества не будет по адресам:

31 Августа 2023 с 09:00 до 31 Августа 2023 16:30

Малая Михайловка СТ ""Надежда"" уч.30,уч.42,уч.43,уч.48

г. Томск СТ ""Мемориал"" 111,уч.70,уч.77,уч.89,уч.103,уч.112,уч.124,уч.151,уч.170,уч.174,

уч.175,уч.176,уч.186,уч.187,уч.197,уч.234,уч.236,уч.238

г. Томск СТ ""Летний"" уч.26

г. Томск СНТ ""Мемориал"" 4,5 (+6),13,27,32,41,45,59,69,82,107,126,135,138(+150),152,153,159,162-164,163,173,

195,196-198,210(+200)

31 Августа 2023 с 09:00 до 31 Августа 2023 17:00

г. Томск Басандайский 4-й пер 17,20,26

г. Томск ул. Басандайская 69/3

г. Томск пер. Басандайский 4-й 1,2-10,3/1,4/1,4/2,7/1,8/1,8/4,8/6,11-13,12-а,14-20,17,21/1,23,25/1,26,27/1,31,уч.3,

уч.7,уч.9-а,уч.21,уч.25,уч.27

г. Томск Басандайский 3-й пер 1-3,2/1,4,8/6,9/2,11,11-а

г. Томск ул. Ижевская 3-15

г. Томск ул. 5-й Армии 29-а,29-б,29/1,31,38-44

г. Томск пер. Стрелочный 1

г. Томск пер. Керепетский 1-а,3-11,3-а,4-16

31 Августа 2023 с 09:00 до 31 Августа 2023 18:00

г. Томск Вершинина 47,47а

г. Томск ул. Нахимова 1/7

г. Томск Нахимова ,1/7,1в

31 Августа 2023 с 09:00 до 31 Августа 2023 21:00

Томск ул. Студгородок 1-3,2,9

Томск ул. Учебная 37-а,37-б,42,42 стр.3,46