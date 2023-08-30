«Закон о спецстоянках»: томские депутаты внесли поправки в региональный НПА

Плату за спецстоянку теперь можно брать только после того, как эвакуатор начнет движение Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутаты Законодательной Думы Томской области на 23-м собрании утвердили поправки в региональный закон о спецстоянках. В пресс-службе думы отметили, что депутаты оценивали, как работал закон в регионе раньше, обсуждали спорные моменты, изучали опыт других регионов. Эти данные были положены в основу поправок.

«В новой редакции весь процесс регламентирован, что позволяет однозначно трактовать нормы закона», - сообщается на сайте Законодательной Думы Томской области.

В соответствии с поправками, перед тем, как автомобиль увезут на спецстоянку, его осмотрят, сфотографируют или снимут на камеру его состояние, а также опечатают. Плату за спецстоянку теперь можно брать только после того, как эвакуатор начнет движение, а забрать машину владелец сможет в любое время, если причины его задержания устранены.

Ранее в Томской области увеличили список льготников, которые могут получить компенсацию за газификацию.