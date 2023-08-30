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НовостиОбщество30 августа 2023 12:22

«Закон о спецстоянках»: томские депутаты внесли поправки в региональный НПА

Томичи смогут забирать машины со спецстоянок в любое время
Александра Тайбатрова
Плату за спецстоянку теперь можно брать только после того, как эвакуатор начнет движение

Плату за спецстоянку теперь можно брать только после того, как эвакуатор начнет движение

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутаты Законодательной Думы Томской области на 23-м собрании утвердили поправки в региональный закон о спецстоянках. В пресс-службе думы отметили, что депутаты оценивали, как работал закон в регионе раньше, обсуждали спорные моменты, изучали опыт других регионов. Эти данные были положены в основу поправок.

«В новой редакции весь процесс регламентирован, что позволяет однозначно трактовать нормы закона», - сообщается на сайте Законодательной Думы Томской области.

В соответствии с поправками, перед тем, как автомобиль увезут на спецстоянку, его осмотрят, сфотографируют или снимут на камеру его состояние, а также опечатают. Плату за спецстоянку теперь можно брать только после того, как эвакуатор начнет движение, а забрать машину владелец сможет в любое время, если причины его задержания устранены.

Ранее в Томской области увеличили список льготников, которые могут получить компенсацию за газификацию.