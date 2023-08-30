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НовостиОбщество30 августа 2023 11:14

Двор на улице Советской, 50 в Томске украсили граффити об истории города

Инициатива благоустроить двор исходила от томичей
Александра Тайбатрова
На благоустройство двора ушло два месяца

На благоустройство двора ушло два месяца

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске благоустроили двор на улице Советской, 50, информирует пресс-служба мэрии. Здесь появились граффити об истории Томска. А инициатива преображения двора исходила от жителей. В октябре прошлого года они подали заявку на грантовый конкурс, который проводил социальный партнер.

Заявка получила поддержку, причем изначальную смету даже увеличили втрое. По проекту отремонтировали две лестницы, восстановили подпорные стены, установили оборудование для физкультуры, сделали озеленение. Стены расписали, а эскизы предварительно согласовали с мэрией.

На благоустройство двора ушло два месяца.