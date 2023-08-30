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НовостиОбщество30 августа 2023 10:47

Ученые из Томска разработали первые российские фильтры донорской крови

Мембраны нужны для мобильных фильтров
Александра Тайбатрова
Мембраны созданы из российских материалов и на отечественном оборудовании

Мембраны созданы из российских материалов и на отечественном оборудовании

Фото: Пресс-служба ТПУ

Ученые Томского политехнического университета создали первые в России мембраны, которые нужны для очистки крови. В пресс-службе вуза уточнили, что разработку реализовали в Исследовательской школе химических и биомедицинских технологий.

«Разработка выполнена по заказу московской компании «ПРОФИТ ФАРМ», - отметили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что такие мембраны нужны для мобильных фильтров, используемых, когда процедуру нужно сделать срочно. Примечательно, что мембраны созданы из российских материалов и на отечественном оборудовании.