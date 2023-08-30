«Упал в ловушку»: в Томске мужчина провалился в погреб в лесном массиве

Судя по видео, на место прибыли скорая помощь и спасатели Фото: Иван ВИСЛОВ

В Томске мужчина провалился в старый погреб в районе улицы Ивана Черных, 127. Видео с места опубликовали в Telegram-канале «Регион-70 Томск». Судя по нему, сюда прибыли скорая помощь и спасатели.

Автор поста пишет, что погреб находится в лесном массиве. Он, со слов медиков и спасателей, сообщает, что в погреб томич провалился два дня назад. «Он шел домой и упал в ловушку, сломав ноги», - сообщается в посте.

Спустя двое суток стоны пострадавшего услышал случайный прохожий. Официальных комментариев по поводу происшествия пока нет.

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