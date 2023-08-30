«Причина устанавливается»: пожарные ночью тушили два дома в Томской области

В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы техники Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В селе Красный яр Кривошеинского района Томской области ночью произошел пожар. В пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области рассказали, что горели два соседних жилых дома на улице Октябрьской. Вызов о пожаре поступил 29 августа в 23.31. Когда через пять минут пожарные прибыли на место, то один из домов горел полностью, также огонь охватил надворные постройки. У второго дома горела крыша.

«Общая площадь пожара составила 266 квадратных метров», - уточнили в ведомстве.

Пожар потушили в 01.25. В первом доме обгорели стены внутри и снаружи, сгорели крыша, постройки и внутренний двор. Во втором доме сгорела крыша на всей площади и стена снаружи. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы техники. Почему началось возгорание, пока не известно.