«Деньги присвоил себе»: томича будут судить за мошенничество

Деньги обвиняемый, не имея ни намерений, ни возможности помочь, присвоил себе. Фото: Сиб.фм

Томича будут судить за то, что он обещал знакомому помочь в получении водительского удостоверения без обучения и сдачи экзамена. Об этом сообщила прокуратура Томской области. Приятель поверил, что у 31-летнего томича есть «связи» в ГИБДД и передал ему 100 тысяч рублей.

«Деньги тот, не имея ни намерений, ни возможности помочь, присвоил себе», - прокомментировали в облпрокуратуре.

Уголовное дело будут рассматривать в Кировском районном суде Томска.

Ранее двух томских предпринимателей признали виновными в мошенничестве и коммерческом подкупе при участии в аукционе.