«Мошенничество и подкуп»: томские предприниматели незаконно получили более 8 млн

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: Сиб.фм

В Томской области вынесли приговор директорам двух томских фирм – «Компстар» и «Компстар-Томск», сообщает прокуратура региона. Предприниматели обвинялись в мошенничестве и коммерческом подкупе. Уголовное дело возбудили по материалам ФСБ региона. Суд установил, что в мае 2020 года руководители фирм подали заявки на два аукциона на поставку компьютерного оборудования в медучреждения.

«Получив информацию об организации, подавшей наряду с ними заявку на участие в конкурентной процедуре, они потребовали от ее руководителя денежное вознаграждение в общей сумме более 8 миллион рублей за отказ от снижения цены контрактов вплоть до экономически невыгодной», - говорится в сообщении.

Были заключены фиктивные договора, по которым деньги перечислили на счета аффилированных фирм и обналичили.

В результате одного подсудимого приговорили к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима и штрафу в 22 миллиона, а второго – к семи годам условно с испытательным сроком четыре года и штрафу 55,5 миллионов рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее в Томске вынесли приговор 32-летнему мужчине, который напал на двух женщин.