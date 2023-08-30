В Томске 1 сентября на Белом озере состоится мероприятие в честь Дня знаний

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Традиционно в России начало учебного года празднуют 1 сентября. В этот день принято поздравлять не только школьников, студентов и учителей, но и родителей. Ретро FM Томск подготовил зажигательный праздник для всей семьи на Белом озере!

На любой праздник принято дарить подарки. День знаний – не исключение. Участвуйте в наших конкурах и получайте ценные призы! Что для этого нужно? Просто прийти на Белое озеро 1 сентября и присоединиться к нашему празднику!

С 12:00 до 17:00 на площадке будет проходить праздничная программа: творческие мастер-классы, семейные соревнования, конкурсы, подарки и игры на свежем воздухе! Победители состязаний получат призы и подарки от наших партнёров!

В программе:

- научное шоу от «Арены Развлечений»;

- шоу по мотивам известных телепередач («Импровизация», «Где логика?», «Угадай Мелодию?» и т.д.);

- Игровой квест с препятствиями с героями из русских сказок;

- развлекательная программа от «Good night show» с ведущим мероприятия;

- игры, мастер-классы, викторина от партнеров мероприятия;

- подарки от партнеров мероприятия.

Образовательный партнер - клуб билингвального развития "Англомама", «Совкомбанк».

Официальные партнеры - Coffee like, центр списания долгов "Гарантия результата».

Food-партнеры: Wild coffee, кафе "Союз", кафе "Black grill", кафе "Домашняя кухня".

Автомобильный партнер - Сеть магазинов «ПИЛА».

Организатор мероприятия: Ретро FM Томск.