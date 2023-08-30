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НовостиОбщество30 августа 2023 7:15

Томские депутаты расширили перечень льготников для компенсации за газификацию

Изменения в закон Томской области внесли на августовском заседании думы
Александра Тайбатрова
100 тысяч рублей на компенсацию расходов могут граждане, отмеченные знаком «Житель осажденного Сталинграда»

100 тысяч рублей на компенсацию расходов могут граждане, отмеченные знаком «Житель осажденного Сталинграда»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области перечень льготников, которые могут получить компенсацию за газификацию без учета дохода, стал шире. В Законодательной Думе региона сообщили, что теперь 100 тысяч рублей на компенсацию расходов могут граждане, отмеченные знаком «Житель осажденного Сталинграда».

«Соответствующее изменение внесено в областной закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилого помещения», - отметили в Думе.

Отмечается, что за последние годы темпы газификации в регионе растут. С 2014 по 2022 годы компенсацию за газификацию получили более 2300 человек, сумма компенсаций превысила 114 миллионов рублей. А за восемь месяцев 2023 года выплатили почти 50 миллионов компенсации 658 томичам.