Томские депутаты расширили перечень льготников для компенсации за газификацию

100 тысяч рублей на компенсацию расходов могут граждане, отмеченные знаком «Житель осажденного Сталинграда» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области перечень льготников, которые могут получить компенсацию за газификацию без учета дохода, стал шире. В Законодательной Думе региона сообщили, что теперь 100 тысяч рублей на компенсацию расходов могут граждане, отмеченные знаком «Житель осажденного Сталинграда».

«Соответствующее изменение внесено в областной закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилого помещения», - отметили в Думе.

Отмечается, что за последние годы темпы газификации в регионе растут. С 2014 по 2022 годы компенсацию за газификацию получили более 2300 человек, сумма компенсаций превысила 114 миллионов рублей. А за восемь месяцев 2023 года выплатили почти 50 миллионов компенсации 658 томичам.