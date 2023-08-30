«Сокращать сроки»: в Томске планируют полностью открыть Коммунальный мост

Подрядчик приступил к работам на второй части моста, которую ремонтировали ранее. Фото: скриншот видео мэрии Томска

В мэрии рассчитывают, что все четыре полосы Коммунального моста будут открыты в первую неделю августа. И.о. мэра Михаил Ратнер поставил задачу сокращать сроки всех работ на еженедельном совещании, об этом сообщает пресс-служба мэрии. Напомним, что рано утром движение транспорта перевели на южную часть моста.

«Проведенные работы улучшили дорожную обстановку на подъездах к мосту», - отметили в мэрии.

При этом подрядчик приступил к работам на второй части моста, которую ремонтировали ранее. Здесь демонтируют бетонные плиты, потом будут наносить гидроизоляцию, подготовят основание и заасфальтируют примыкания. После этого движение по мосту откроют полностью. Работы идут по графику, в мэрии будут контролировать их ход каждый день.