В томской ОЭЗ 29 августа открылся бизнес-коворкинг

Стоимость аренды рабочего места в коворкинге - 4400 в месяц Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В особой экономической зоне «Томск» открылся бизнес-коворкинг. Как рассказали в администрации Томской области, первыми здесь разместились шесть резидентов межвузовской стартап-студии. Площадь пространства составляет 155 квадратных метров, здесь есть рабочие места с доступом в интернет, зона отдыха и переговоров, кухня и гардеробная.

«В дальнейшем в холле первого этажа планируется разместить кафе», - говорится в сообщении.

В коворкинге разместились стартапы по разработке кровоостанавливающего средства, биопрепарата для очистки стоков, разработке обучающей игры-симуляции и другие. Работая в бизнес-коворкинге, стартап может получить юридический адрес, а также доступ ко всей инфраструктуре ОЭЗ. За аренду одного рабочего места за месяц нужно будет платить 4400 рублей.

Напомним, что в ОЭЗ «Томск» появился новый резидент, который будет производить медицинские изделия для стоматологии.