В Томской области освоили почти 40 % средств по нацпроектам

Данные опубликованы на сайте обладминистрации. Фото: Анна Ковалева

На 1 августа в Томской области успели освоить 39,6% средств, которые выделены на реализацию нацпроектов. Данные опубликованы на сайте обладминистрации.

На реализацию «дорожного» нацпроекта запланировано более 7,8 миллиардов рублей, деньги освоены на 46,5%. Основная часть этих средств, свыше 5,6 миллиардов, потратят на ремонт дорог.

На нацпроект «Жилье и городская среда» запланировано более шести миллиардов, из них пять миллиардов пойдут на расселение аварийного жилья. Исполнение по нацпроекту на 1 августа составляло 34,5%.

А средства по нацпроекту «Здравоохранение» освоены менее, чем на четверть.

Напомним, что губернатор Томской области распорядился выделить 315 миллионов на приобретение лекарств.