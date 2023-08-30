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НовостиОбщество30 августа 2023 4:58

Новый резидент ОЭЗ «Томск» будет производить медизделия для стоматологии

Соглашение с резидентом подписали 29 августа
Александра Тайбатрова
Срок реализации проекта — 5 лет, объем инвестиций составит 17 миллионов рублей. Фото: Анна Ковалева

Срок реализации проекта — 5 лет, объем инвестиций составит 17 миллионов рублей. Фото: Анна Ковалева

В особой экономической зоне «Томск» появился новый резидент ООО «Нова-Хелс», сообщили в пресс-службе администрации Томской области. Компания планирует заниматься производством блоков из керамики, которые необходимы для создания стоматологических мостов, коронок и других медицинских изделий.

«Срок реализации проекта — 5 лет, объем инвестиций составит 17 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Соглашение с новым резидентом подписали 29 августа. Сделано это было в рекордно короткий срок, всего за 13 дней после подачи заявки.

Ранее губернатор Томской области распорядился выделить 315 миллионов рублей на покупку лекарств.