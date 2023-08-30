В Томской области Самусьская верфь спустила на воду новое маломерное судно

Судно оснащено двумя лодками и аппарельным устройством. Фото: Самусьский ССРЗ

Самусьский судостроительный-судоремонтный завод в Томской области построил маломерное судно, проект которого был разработан конструкторским бюро завода. Информация об этом опубликована в Telegram-канале верфи.

«Судно оснащено двумя лодками и аппарельным устройством», - говорится в сообщении.

Вместимость судна – 12 человек, в нем есть четыре каюты, сауна, два санузла, кают-компания. Оно предназначено для прогулок на воде, а также может перевозить колесную технику. Габаритная длина составляет почти 20 метров.

Напомним, что на Коммунальном мосту в Томске пустили движение по южной стороне.