Губернатор Томской области распорядился выделить 315 миллионов рублей на покупку льготных лекарств

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Губернатор Томской области Владимир Мазур распорядился выделить 315 миллионов рублей на покупку льготных лекарств. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

"Вижу обращения льготников о нехватке лекарств, которые нужны диабетикам, сердечникам, астматикам, людям с редкими заболеваниями. Поручил облздраву закупить дополнительные лекарства, и как можно скорее - в течение сентября", - пишет глава региона.

Мазур также добавляет, что в 2023 году область уже закупила лекарств на 1,7 миллиарда рублей для 71 тысячи человек. Но средств оказалось недостаточно - выросло количество жителей, которым нужны льготные препараты.

Поэтому губернатор распорядился выделить дополнительные 315 млн.