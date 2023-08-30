Около 4 тысяч томских детей поучаствовали в проекте «Городское лето»

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

2 смены проекта «Городское лето» прошли в областном центре в период с 3 июля по 25 августа. Площадки посетили около 3 705 детей, которые оставались на время каникул в городе. Развлекательно-познавательную акцию организовала мэрия совместно с Томским педагогическим университетом.

«Вожатые педагогического отряда проводили конкурсы, игры, упражнения, направленные на сплочение детского коллектива, развитие творческих способностей и общению детей», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Уточняется, что в рамках традиционного городского проекта досуг юных жителей Томска организовывали дворовых площадках 26 вожатых.

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