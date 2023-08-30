На Коммунальном мосту в Томске пустили транспорт по южной стороне

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Потоки транспорта перенаправили на южную сторону Коммунального моста. Об этом сообщила сегодня пресс-служба мэрии Томска.

«Сегодня ночью подрядчик провел все необходимые технические работы, позволяющие перенаправить транспорт на свежеотремонтированные полосы южной стороны моста», - уточнили представители городской администрации, сославшись на информацию департамента капитального строительства.

Отмечается также, что стартуют запланированные ремонтные работы на другой стороне моста.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в течение 2023 года в Томской области планируется отремонтировать 5 мостов.

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