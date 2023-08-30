Киоски на проспекте Ленина в Томске оформят в едином стиле

Торговые павильоны и остановки в центре города оформят в едином стиле Фото: Анна Ковалёва

Накануне, 29 августа, на заседание думы Томска обсудили стандартизацию внешнего вида киосков. Члены комитета по градостроительству заявили о том, что необходимо как можно скорее создать концепцию единого дизайна для торговых объектов, расположенных на проспекте Ленина.

Напомним, ранее городская администрация договорилась с владельцем установленных на остановке «Площадь Ленина» ларьков о том, что он за свой счет приведет объекты к единому стилю.

«Инвестор на себя взял обязательства по благоустройству площади порядка 3,5 тысячи квадратных метров и по ремонту фасадов ограждающих конструкций своих объектов недвижимости», - сказал глава городского департамента архитектуры Сергей Чиков.

Отмечается, что до конца благоустроительного сезона изменится не только остановочный комплекс, но также работающее рядом с ним кафе, общественная уборная. Кроме того, оформят клумбу, расположенную за постройкой, переложат плитку.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что депутаты городской Думы единогласно утвердили дизайн-код для областного центра.

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