Полигон в Новомихайловке под Томском продолжают рекультивировать

На объекте сейчас работают более 20 единиц техники Фото: ГУ МЧС по Томской области

Мусорный полигон возле села Новомихайловка в Томском районе продолжают рекультивировать, об этом сообщается на сайте администрации Томской области. Подрядчиком является ООО «Шахтстрой», контракт с которым на 389 миллионов рублей заключили в этом году.

«Подрядчик за полтора месяца выполнил на значительной площади полигона планировку свалочного тела, заключил контракт на поставку инертных материалов для устройства противофильтрационного экрана», - говорится в сообщении.

На объекте сейчас работают более 20 единиц техники.

Чтобы завершить рекультивацию, смету проекта актуализировали. В ценах 2023 года на завершение работ необходимо более 837 миллионов рублей. Кроме основных работ, это биологический этап рекультивации, откачка и вывоз фильтрата. На рекультивацию выделена субсидия из федерального бюджета.

Полигон в Новомихайловке был закрыт в 2010 году. Он эксплуатировался 46 лет, за это время здесь скопилось 34 миллиона кубометров мусора. В 2020 году по расчетам на рекультивацию нужно было 447 миллионов рублей. В конце 2022 года технический этап рекультивации был завершен на 37%. Работы здесь остановились в апреле 2022 года, так как подрядчик ТГАСУ сослался на рост стоимости материалов и аренды техники. Тогда контракт расторгли.