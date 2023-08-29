Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 августа 2023 13:25

Полигон в Новомихайловке под Томском продолжают рекультивировать

На работы выделена субсидия из федерального бюджета
Александра Тайбатрова
На объекте сейчас работают более 20 единиц техники

На объекте сейчас работают более 20 единиц техники

Фото: ГУ МЧС по Томской области

Мусорный полигон возле села Новомихайловка в Томском районе продолжают рекультивировать, об этом сообщается на сайте администрации Томской области. Подрядчиком является ООО «Шахтстрой», контракт с которым на 389 миллионов рублей заключили в этом году.

«Подрядчик за полтора месяца выполнил на значительной площади полигона планировку свалочного тела, заключил контракт на поставку инертных материалов для устройства противофильтрационного экрана», - говорится в сообщении.

На объекте сейчас работают более 20 единиц техники.

Чтобы завершить рекультивацию, смету проекта актуализировали. В ценах 2023 года на завершение работ необходимо более 837 миллионов рублей. Кроме основных работ, это биологический этап рекультивации, откачка и вывоз фильтрата. На рекультивацию выделена субсидия из федерального бюджета.

Полигон в Новомихайловке был закрыт в 2010 году. Он эксплуатировался 46 лет, за это время здесь скопилось 34 миллиона кубометров мусора. В 2020 году по расчетам на рекультивацию нужно было 447 миллионов рублей. В конце 2022 года технический этап рекультивации был завершен на 37%. Работы здесь остановились в апреле 2022 года, так как подрядчик ТГАСУ сослался на рост стоимости материалов и аренды техники. Тогда контракт расторгли.