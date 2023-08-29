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НовостиОбщество29 августа 2023 12:53

Томские ученые изучают малярийных комаров в Армении

Биологи ТГУ исследуют способность насекомых приспосабливаться к изменениям климата
Александра Тайбатрова
Ученые отловили комаров в разных частях Кавказского региона

Ученые отловили комаров в разных частях Кавказского региона

Фото: Пресс-служба ТГУ

Биологи Томского государственного университета вместе с коллегами из Армении изучают малярийных комаров на Кавказе. Они исследуют насекомых, зараженных опасным для человека заболеванием, а также оценивают способность комаров приспосабливаться к изменениям климата.

«Понимание принципов взаимодействия паразита и хозяина необходимо для создания эффективных и безопасных способов борьбы со многими инфекциями», - приводит пресс-служба вуза слова руководителя проекта, завкафедрой генетики и клеточной биологии БИ ТГУ Глеба Артемова.

Отмечается, что в Араратской долине есть большое разнообразие малярийных комаров, а Армения является эпидемически опасным регионов в отношении малярии. Ученые отловили комаров в разных частях Кавказского региона и исследуют их с помощью разных методик.

Ранее ученые заявили, что погоду в Томской области больше не определяют воздушные потоки из Центральной России.