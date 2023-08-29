«Утратил контроль над движением»: под Томском перевернулся грузовик

В результате ДТП никто не пострадал Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томском районе произошло ДТП с грузовиком Fiat Ducato, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Томской области. Авария случилась 29 августа примерно в 11.40 на подъезде к Томску. Предварительно, 43-летний водитель грузовика потерял контроль над движением.

«Грузовой фургон совершил наезд на металлическое ограждение, после чего опрокинулся», - следует из релиза полиции.

В результате ДТП никто не пострадал, полицейские сейчас выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, что томичка пострадала при лобовом столкновении двух иномарок.