Из Томска с 4 сентября можно будет улететь в Омск, Иркутск, Нижний Новгород

Перелеты в Иркутск и Нижний Новгород будут еженедельными, а в Омск будут летать два рейса в неделю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 4 сентября из Томска начнут летать самолеты в Омск, Иркутск и Нижний Новгород, сообщили в пресс-службе томского аэропорта. Рейсы будет выполнять компания «ЮВТ Аэро». Продажа билетов на рейсы уже открыта.

«Рейсы выполняются благодаря поддержке администрации Томской области и субсидируются из регионального бюджета», - говорится в сообщении.

Самолеты из Томска будут летать раз в неделю по понедельникам. Вылет из Томска – в 11.40, а в Иркутске борт окажется в 13.40 по местному времени. Также еженедельными будут полеты в Нижний Новгород. Они тоже будут совершаться по понедельникам. Вылет из Томска – в 17.50, прилет в Нижний Новгород – в 17.45 (время везде указано местное).

Самолет в Омск будет летать два раза в неделю. Во вторник вылет будет в 12.50, а в четверг – в 17.40.