В Томске 1 сентября начнется ремонт поликлиники №1 за 105 миллионов

Подрядчиком является лицензированная организация ООО «СКИТ-93» Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Поликлинику №1 Томска начнут ремонтироватьпо нацпроекту «Здравоохранение» 1 сентября, такая информация опубликована на сайте администрации Томской области. Это здание на проспекте Ленина является объектом культурного наследия «Больница» и было построено в 1915 году.

«В 2023 году подрядчик выполнит в здании-памятнике демонтажные работы и устройство отсечной вертикальной и горизонтальной гидроизоляции», - говорится в сообщении.

Ремонт продолжится в 2024 году: в поликлинике будут ремонтировать фасад, кровлю, перекрытия, инженерные сети. На ремонт выделено 105 миллионов рублей. Подрядчиком является лицензированная организация ООО «СКИТ-93».

Напомним, что шесть школ в Томске не откроются 1 сентября из-за ремонта.