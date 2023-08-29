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НовостиОбщество29 августа 2023 6:48

Парашютисты из Томской области стали призерами чемпионата России

Томские парашютисты завоевали серебряные медали
Александра Тайбатрова
Задачей участников было выстроить как можно больше фигур во время свободного падения

Задачей участников было выстроить как можно больше фигур во время свободного падения

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Парашютисты из Томской области заняли второе место на чемпионате России, который проходил в Подмосковье. В пресс-службе администрации нашего региона рассказали, что в соревнованиях участвовали более 20 команд из разных регионов страны. Они соревновали в групповой акробатике.

«Томичи впервые за несколько лет приняли участие в чемпионате и завоевали серебряные медали», - прокомментировали в обладминистрации.

Задачей участников было выстроить как можно больше фигур во время свободного падения при прыжке с парашютом. Томскую область представляли Дмитрий Гребенюк, Олег Батин, Иван Башмаков, Карина Эшмурзаева, Ильмира Кручинская, Валерий Гридасов, Елена Василенко и Василий Бочкарев. Томичи намерены участвовать в соревнованиях и в следующем году, чтобы занять первое место.