Парашютисты из Томской области стали призерами чемпионата России

Задачей участников было выстроить как можно больше фигур во время свободного падения Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Парашютисты из Томской области заняли второе место на чемпионате России, который проходил в Подмосковье. В пресс-службе администрации нашего региона рассказали, что в соревнованиях участвовали более 20 команд из разных регионов страны. Они соревновали в групповой акробатике.

«Томичи впервые за несколько лет приняли участие в чемпионате и завоевали серебряные медали», - прокомментировали в обладминистрации.

Задачей участников было выстроить как можно больше фигур во время свободного падения при прыжке с парашютом. Томскую область представляли Дмитрий Гребенюк, Олег Батин, Иван Башмаков, Карина Эшмурзаева, Ильмира Кручинская, Валерий Гридасов, Елена Василенко и Василий Бочкарев. Томичи намерены участвовать в соревнованиях и в следующем году, чтобы занять первое место.