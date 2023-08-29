«Укусила девочку»: в Томском районе застрелили собаку, которая напала на ребенка

Полицейские установили все обстоятельства происшествия Фото: Ксения Высотина

В поселке Зональная Станция Томского района местный житель застрелил собаку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Томской области. Произошло это вечером 27 августа.

«По предварительным данным, собака укусила несовершеннолетнюю девочку, о чем она сообщила своему отцу», - уточнили в полиции.

Ребенка после инцидента осмотрели в больнице, ей ничего не угрожает. У отца было зарегистрированное оружие, которым он и застрелили собаку.

Полицейские установили все обстоятельства происшествия. Мужчину могут привлечь к административной ответственности, этот вопрос сейчас решают.