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НовостиПроисшествия29 августа 2023 5:39

«Укусила девочку»: в Томском районе застрелили собаку, которая напала на ребенка

Томичу, который пристрелил укусившую его дочь собаку, грозит ответственность
Александра Тайбатрова
Полицейские установили все обстоятельства происшествия

Полицейские установили все обстоятельства происшествия

Фото: Ксения Высотина

В поселке Зональная Станция Томского района местный житель застрелил собаку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Томской области. Произошло это вечером 27 августа.

«По предварительным данным, собака укусила несовершеннолетнюю девочку, о чем она сообщила своему отцу», - уточнили в полиции.

Ребенка после инцидента осмотрели в больнице, ей ничего не угрожает. У отца было зарегистрированное оружие, которым он и застрелили собаку.

Полицейские установили все обстоятельства происшествия. Мужчину могут привлечь к административной ответственности, этот вопрос сейчас решают.