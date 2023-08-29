В Томске заготовили 32 тысячи тонн пескосоляной смеси и 1600 тонн песка на зиму

Подготовка расходного материала заняла три месяца Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томске подготовились к зиме – заготовили смеси, которыми будут посыпать дороги и тротуары. В мэрии города рассказали, что ТомскСАХ приготовил 32 тысячи тонн пескосоляной смеси и 1600 тонн песка. Пескосоляную смесь будут сыпать на дороги, а песок – на тротуары.

«Предприятие занималось подготовкой расходного материала в течение трех месяцев», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Пескосоляную смесь готовили с помощью промышленного миксера. При этом на зиму в Томске запаслись разными видами этой смеси с разным содержанием соли для разных погодных условий. Тротуары же будут посыпать просто песком, чтобы не портить обувь прохожих.

Напомним, что подключение к горячему водоснабжению в Томске выполнили на 86%.