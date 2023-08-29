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НовостиОбщество29 августа 2023 4:47

В мэрии Томска начал работать режим «одного окна»

Механизм предназначен для инвестпроектов и проектов по развитию комфортной среды
Александра Тайбатрова
Заинтересованные могут обращаться в управление экономического развития мэрии

Заинтересованные могут обращаться в управление экономического развития мэрии

Фото: Ксения Высотина

В мэрии Томска заработал механизм «одного окна». Он необходим для сопровождения инвестпроектов и проектов по развитию комфортной среды в городе. Теперь любой томич или житель другого города может обратиться в мэрию со своим инвестиционным проектом и получить помощь в реализации.

«Если заявка взята в работу, включается механизм сопровождения инвестпроекта, который предусматривает разработку пошагового плана его реализации, определение ответственных лиц и сроков», - заверил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Инвестор может рассчитывать на помощь в организации переговоров и поиске дополнительного финансирования, получить консультацию и информацию о площадках, которые есть в городе, и т.д.

Те, кто заинтересованы в инвестициях в Томск, могут обращаться по адресу: переулок Плеханова, 4, кабинет 410. Телефон для связи: 52-51-49, электронная почта: vmm@admin.tomsk.ru.