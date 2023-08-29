«Внимание, фейк»: томичам не нужно писать отказ от сбора биометрии

Федеральный закон не ограничивает срок подачи таких заявлений, и подать их можно в любое удобное время Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Томской области распространился фейк, что якобы до 1 сентября нужно подать заявление на отказ от сбора биометрических данных. Уверяют, что если не сделать это указанной даты, больше подать заявление будет нельзя, а биометрию будут собирать без согласия человека. Администрация Томской области заверила, что это неправда.

«Важно знать, что федеральный закон не ограничивает срок подачи таких заявлений и подать их можно в любое удобное время», - прокомментировали в пресс-службе обладминистрации.

Из-за этой лже-новости в МФЦ Томской области обратилось много желающих написать отказ. Между тем, обладминистрация напоминает, что собирать биометрические данные, к которым относится фотография, голос, отпечатки пальцев, нельзя собирать против воли человека. Для сбора необходимо специальное оборудование.

Напомним, что ранее появилась информация о минировании многофункциональных центров в Томской области. А утром 29 августа людей эвакуировали из бизнес-центра «Красное знамя».