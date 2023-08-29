Томский БЦ "Красное знамя" работает в штатном режиме

Фото: предоставлено для "Комсомольской правды - Томск"

Спецслужбы завершили проверку территории бизнес-центра «Красное знамя» после получения сообщения о минировании. В настоящий момент посетители и персонал комплекса смогли вернуться в здание. МФК снова работает в штатном режиме.

Напомним, сегодня утром, 29 августа, «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что людей эвакуировали из БЦ. На месте работали сотрудники полиции, кинологи, медики.

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