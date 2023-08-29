Томские банкиры развеяли мифы о цифровых рублях

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Часть клиентов 13 российских банков стали участниками программы по тестированию цифровых рублей. Массово эту валюту будут использовать только с 2025-2027 гг., но уже сейчас мошенники запустили новую схему обмана томичей. Они присылают горожанам фейковые сообщения о том, что теперь все деньги будут только цифровые, предлагают персональные условия их использования.

«Рассылок о цифровом рубле от банков, тем более от Банка России, томичам направляться не будет. Любые предложения по совершению каких-либо операций с цифровыми рублями являются мошенническими», — пояснила управляющий отделением Томск Банка России Елена Петроченко.

Специалист подчеркнула, что наряду с использованием цифрового рубля у жителей Томска остается возможность проводить операции с привычными наличными деньгами и с безналом.

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