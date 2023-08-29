Появилась информация о минировании много-функциональных центров в Томске

Фото предоставлено "Комсомольской правде - Томск"

Как рассказали «Комсомольской правде - Томск» эвакуированные посетители БЦ «Красное знамя», сегодня в полицию сообщили о том, что по всему городу заминированы МФЦ.

«Это мы подслушали из разговоров, пока ожидаем допуска на территорию БЦ. Подъехала уже вторая машина, спецслужбы здесь работают. И только что кинологи прибыли», - пояснил изданию очевидец событий Н.

Фото предоставлено "Комсомольской правде - Томск"

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что сегодня, 29 августа, в районе 8:00 людей эвакуировали из бизнес-центра «Красное знамя» на проспекте Фрунзе.

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