Новую экспертизу готовят для проекта исторических границ Томска

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Специалисты городской и областной администраций собираются скорректировать проект исторического поселения Томска. Экспертизу подготовят к концу 2023 года. Эти планы обсудили чиновники на заседании комиссии гордумы по вопросам сохранения исторической архитектуры.

«К сожалению, диалог с разработчиком проекта наладить не удалось. Мы указали, что исследование по проекту нас не устраивает, мы будем заказывать свое», - сказал о трудностях реализации проекта начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска Сергей Чиков.

Напомним, летом 2023 года в Министерстве культуры РФ сообщили, что обладминистрация в требуемый срок не предоставляла замечаний и предложений по данному проекту, поэтому документ сочли согласованным.

Новую экспертизу, которую заказали местные власти специалистам ТГАСУ, чиновники считают более выгодным.

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