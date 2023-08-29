Новым директором «Томскводоканала» стал Игорь Мажейкин

Фото: Анна Ковалёва

Пост директора ООО «Томсководоканал» покинула Елена Михйловна Яворская. Как сообщили изданию «Комсомольская правда – Томск» представители компании, новым руководителем назначен Игорь Алексеевич Мажейкин.

Ранее Мажейкин занимал должность главного инженера «Томскводоканала» и первого заместителя директора.

На портале компании уточняется: «В настоящее время предприятие переживает этап управленческой и технической модернизации. Ее первостепенными задачами являются: снижение энергоемкости производства, диспетчеризация процессов, создание гидромодели города, снижение физических и коммерческих потерь».

Напомним, сегодня ООО обслуживает около 750 км водопроводных и 520 км канализационных сетей. Система водоснабжения областного центра имеет 2 основных комплекса водозаборных сооружений. Чтобы непрерывно обслуживать городские системы водоснабжения и водоотведения, на «Томскводоканале» трудятся 1300 человек.