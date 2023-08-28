В Томске все муниципальные школы находятся под охраной

В каждой школе есть охранники, работа которых регламентируется правилами Фото: Олег ЗОЛОТО

Все муниципальные школы в Томске охраняются. Об этом рассказал на пресс-конференции руководитель департамента образования Томска Максим Савенков, пишет издание «Аргументы и факты – Томск». Он отметил, что в каждой школе есть охранники, работа которых регламентируется правилами.

Охран школ оплачивают из городского бюджета. Точную сумму, выделенную на текущий год, на пресс-конференции не озвучили. Но, по словам Максима Савенкова, данная статья расходов – в приоритете.

В этом году в Томске за парты сядут примерно 65 тысяч учеников. Чуть более семи тысяч из них переступят школьный порог впервые. В городе работают 66 муниципальных школ и частные учреждения.

Напомним, что шесть томских школ не примут учеников 1 сентября из-за ремонта. А 29 августа в Томской области проверят антитеррористическую защищенность школ.