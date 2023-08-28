«Покушение, разбой»: шесть человек подозревают в нападении в Томском районе

Трое из обвиняемых – уроженцы Ингушетии, а трое – местные жители. Фото: Сиб.фм

В разбойном нападении на скупщиков кедровых орехов в Томском районе, которое было совершено в августе прошлого года, подозревают шестерых человек. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Томской области, трое из них – уроженцы Ингушетии, а трое – местные жители. Их обвиняют в покушении на убийство, разбое и неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

«По версии следствия, в августе 2022 года обвиняемые объединились в организованную преступную группу и разработали план разбойного нападения на граждан, занимающихся скупкой кедрового ореха на территории региона», - прокомментировали в облпрокуратуре.

Под предлогом показа скупщикам крупной партии орехов, обвиняемые назначили им встречу возле поворота на Моряковский затон и там напали. У скупщиков похитили более 300 тысяч рублей, валюту и три смартфона. При этом в одного из потерпевших несколько раз выстрелили резиновыми пулями.

После нападения обвиняемые отобрали автомобиль, на котором приехали скупщики, и из него похитили более 3,6 миллионов рублей и еще один смартфон. Позже машину они бросили и пересели в автомобиль к своему сообщнику.

Из шести обвиняемых двое признали свою вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Это дело вскоре рассмотрит суд.