Военную подготовку начнут преподавать томским школьникам с 1 сентября

Старшеклассникам предстоит освоить строевую подготовку, работу с оружием и др. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С начала нового учебного года томских школьников будут учить начальной военной подготовке. Об этом пишет издание «Аргументы и факты – Томск» со ссылкой на руководителя департамента образования Томска Максима Савенкова. Этот курс будет входить в уроки ОБЖ, изучать НВП будут в старших классах.

В рамках курса НВП школьники будут изучать основы обороны государства, противодействие терроризму и экстремизму, оказания первой медпомощи и т.д. Также старшеклассникам предстоит освоить строевую подготовку, работу с оружием и др.