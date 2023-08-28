Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2023 11:18

Военную подготовку начнут преподавать томским школьникам с 1 сентября

НВП войдет в курс основ безопасности жизнедеятельности
Александра Тайбатрова
Старшеклассникам предстоит освоить строевую подготовку, работу с оружием и др.

Старшеклассникам предстоит освоить строевую подготовку, работу с оружием и др.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С начала нового учебного года томских школьников будут учить начальной военной подготовке. Об этом пишет издание «Аргументы и факты – Томск» со ссылкой на руководителя департамента образования Томска Максима Савенкова. Этот курс будет входить в уроки ОБЖ, изучать НВП будут в старших классах.

В рамках курса НВП школьники будут изучать основы обороны государства, противодействие терроризму и экстремизму, оказания первой медпомощи и т.д. Также старшеклассникам предстоит освоить строевую подготовку, работу с оружием и др.