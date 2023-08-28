«Почти 200 тысяч доз»: томичи смогут привиться от гриппа с 1 сентября

Сейчас вакцина распределяется в медицинские организации региона Фото: Иван МАКЕЕВ

Сезонный пик заболеваний не за горами, и в Томскую область начала поступать вакцина от гриппа. По информацию департамента здравоохранения региона, первая партия уже прибыла. Так, доставлено более 68 тысяч доз четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри», которая подходит для детей и беременных, и свыше 124 тысяч доз трехвалентной вакцины «Совигрипп» для взрослых пациентов.

«Сейчас вакцина распределяется в медицинские организации региона», - прокомментировали в пресс-службе облздрава.

В департаменте напоминают, что, в первую очередь, прививку от гриппа необходима детям до шести месяцев, беременные, люди с хроническими заболеваниями старше 60 лет, представители определенных профессий (полицейские, педагоги, медработники и т.д.).

Прививочная кампания стартует 1 сентября. Пройти вакцинацию от гриппа можно будет в поликлинике по месту жительства.