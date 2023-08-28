Более 1600 безработных томичей прошли переподготовку от службы занятости

Безработные получали профессии аналитика данных, бухгалтера, аналитика маркетплейсов, графического и ландшафтного дизайнера и др. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За семь месяцев 2023 года более 1600 безработных томичей прошли переподготовку по направлению от службы занятости. В пресс-службе администрации Томской области отметили, что более 1200 человек завершили обучение и нашли работу благодаря нацпроекту «Демография».

«Больше всего граждан было направлено на обучение в Томске и Северске, Колпашевском, Каргасокском и Верхнекетском районах», - говорится в сообщении.

Безработные получали профессии аналитика данных, бухгалтера, аналитика маркетплейсов, графического и ландшафтного дизайнера, таргетолога, специалиста по кадрам и другие.

Напомним, что 29 августа в Томске пройдет ярмарка образовательных вакансий.