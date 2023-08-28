«Дезориентирован»: в Томске начались поиски 44-летнего Тимура Будаева

На улице Косарева, 23 начал работать штаб по поиску. Фото: ориентировка поискового отряда «ЛизаАлерт»

В Томске ищут пропавшего 44-летнего Тимура Будаева, который 28 августа ушел из больницы в неизвестном направлении. Информацию о пропавшем распространяет поисковый отряд «ЛизаАлерт», а с 15.00 на улице Косарева, 23, возле Красного креста, начал работать штаб по его поиску. Сообщается, что пропавший дезориентирован и страдает потерей памяти.

«Рост 175 сантиметров, худощавый, волосы темные с сединой», - так пропавший описывается в ориентировке.

Известно, что Тимур Будаев был одет в серую куртку, синие джинсы. На ногах у пропавшего были черно-коричневые тапочки. Если вы знаете, где он может быть, позвоните по бесплатному круглосуточному номер поискового отряда 8-800-700-54-52.

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