В Томской области проверят антитеррористическую защищенность школ во вторник

Силовики отработают действия в случае вооруженного нападения на школы, колледжи и техникумы Фото: Ксения Высотина

Во вторник, 29 августа, в образовательных учреждениях Томской области пройдет проверка антитеррористической защищенности, об этом сообщили в администрации региона. Отмечается, что тренировка будет всероссийской.

«Силовики отработают действия в случае вооруженного нападения на школы, колледжи и техникумы», - прокомментировали в администрации Томской области.

Также в ходе мероприятия специалисты проверят, исправны ли в учреждениях систем оповещения и сигнализаций.

В связи с проверкой возле образовательных учреждений 29 августа может быть скопление техники. Томичей просят сохранять при этом спокойствие.