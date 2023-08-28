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НовостиОбщество28 августа 2023 8:22

В Томской области проверят антитеррористическую защищенность школ во вторник

Возле томских образовательных учреждений 29 августа можно будет увидеть скопление техники
Александра Тайбатрова
Силовики отработают действия в случае вооруженного нападения на школы, колледжи и техникумы

Силовики отработают действия в случае вооруженного нападения на школы, колледжи и техникумы

Фото: Ксения Высотина

Во вторник, 29 августа, в образовательных учреждениях Томской области пройдет проверка антитеррористической защищенности, об этом сообщили в администрации региона. Отмечается, что тренировка будет всероссийской.

«Силовики отработают действия в случае вооруженного нападения на школы, колледжи и техникумы», - прокомментировали в администрации Томской области.

Также в ходе мероприятия специалисты проверят, исправны ли в учреждениях систем оповещения и сигнализаций.

В связи с проверкой возле образовательных учреждений 29 августа может быть скопление техники. Томичей просят сохранять при этом спокойствие.