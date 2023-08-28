С 5 сентября в Томск начнут летать самолеты из Омска

Самолет из Омска в Томск будет летать два раза в неделю, по вторникам и четвергам. Фото: пресс-служба аэропорта Омска

С 5 сентября в Томск из Омска можно будет добраться на самолете. Новость опубликовали в сообществе аэропорта Омска во ВКонтакте. Сообщается, что перелет из Омска в Томск займет 1 час 20 минут.

«Стоимость перелета – 4 764 рублей в одну сторону», - говорится в сообщении.

Самолет из Омска в Томск будет летать два раза в неделю, по вторникам и четвергам. Выполнять полеты будет компания АО «ЮВТ Аэро».