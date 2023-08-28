Более 2000 жителей Томской области получают надбавку за сельский стаж

С учетом этой доплаты средняя пенсия составляет 24800 рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Более 2000 жителей Томской области получают надбавку к пенсии за то, что проработали в сельской местности не менее 30 лет. Такие данные приводит отделение по Томской области Социального фонда России.

«Учитывается работа по определенным профессиям и должностям – всего 500 специальностей, список утвержден Правительством РФ», - уточнили в отделении.

К специальностям, за которые положена надбавка, относятся, например, механизаторы, слесари по ремонту сельхозтехники и т.д. При этом, если есть стаж в сельском хозяйстве до 1 января 1992 года, он учитывается по любой специальности. С 2022 года надбавку сохраняют, даже если пенсионеров из села переехал в город.

Доплата за стаж работы в сельском хозяйстве составляет 25% от фиксированной выплаты к пенсии по старости или инвалидности. С учетом этой доплаты средняя пенсия составляет 24800 рублей.

Напомним, что средняя зарплата учителей в Томской области составит 49 тысяч рублей.